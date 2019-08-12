ЦИК отверг противозаконное требование «оппозиции» о переносе выборов в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия не намерена переносить дату выборов в Мосгордуму по требованию оппозиции, так как она соблюдает закон. Об этом заявила секретарь ведомства Майя Гришина в комментарии РИА Новости 12 августа.

Она отметила, что день голосования невозможно перенести «просто так».

«Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — объяснила собеседница.

Либералы же шантажируют избирательные комиссии, чтобы они нарушили законодательство и перенесли дату выборов. Более того, они требуют зарегистрировать ряд фальсификаторов, таких как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и других, в качестве кандидатов в столичные депутаты.

Оппозиция, подделывавшая подписи, провела ряд незаконных митингов и одну законную акцию, которая переросла в обычный концерт, а после в несанкционированное шествие. Стоит отметить, что экс-кандидаты могли доказать собственную правоту в суде, куда их неоднократно приглашали, однако они решили нарушать закон, получать штрафы и административные аресты.

По факту несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В общей сложности, в тот день было задержано свыше тысячи провокаторов и составлено более 200 административных протоколов о нарушении законодательства.