Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памфилова связала требование «оппозиции» о переносе выборов в МГД с «цветной революцией»

Памфилова связала требование «оппозиции» о переносе выборов в МГД с «цветной революцией»

 Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей

Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей
Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами
Деградацию политической элиты Запада заметили даже в Букингемском дворце

Деградацию политической элиты Запада заметили даже в Букингемском дворце

 Африканист связал визиты CNN в ЦАР с русофобией США и колониальным аппетитом Франции

Африканист связал визиты CNN в ЦАР с русофобией США и колониальным аппетитом Франции
Памфилова связала требование «оппозиции» о переносе выборов в МГД с «цветной революцией»

Памфилова связала требование «оппозиции» о переносе выборов в МГД с «цветной революцией»

 Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей

Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей
Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами
Деградацию политической элиты Запада заметили даже в Букингемском дворце

Деградацию политической элиты Запада заметили даже в Букингемском дворце

 Африканист связал визиты CNN в ЦАР с русофобией США и колониальным аппетитом Франции

Африканист связал визиты CNN в ЦАР с русофобией США и колониальным аппетитом Франции
13:13   12 Августа 2019
Россия

ЦИК отверг противозаконное требование «оппозиции» о переносе выборов в Мосгордуму

ЦИК отверг противозаконное требование «оппозиции» о переносе выборов в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия не намерена переносить дату выборов в Мосгордуму по требованию оппозиции, так как она соблюдает закон. Об этом заявила секретарь ведомства Майя Гришина в комментарии РИА Новости 12 августа.

Она отметила, что день голосования невозможно перенести «просто так».

«Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — объяснила собеседница.

Либералы же шантажируют избирательные комиссии, чтобы они нарушили законодательство и перенесли дату выборов. Более того, они требуют зарегистрировать ряд фальсификаторов, таких как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и других, в качестве кандидатов в столичные депутаты.

ЦИК отверг противозаконное требование «оппозиции» о переносе выборов в Мосгордуму

Оппозиция, подделывавшая подписи, провела ряд незаконных митингов и одну законную акцию, которая переросла в обычный концерт, а после в несанкционированное шествие. Стоит отметить, что экс-кандидаты могли доказать собственную правоту в суде, куда их неоднократно приглашали, однако они решили нарушать закон, получать штрафы и административные аресты.

По факту несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В общей сложности, в тот день было задержано свыше тысячи провокаторов и составлено более 200 административных протоколов о нарушении законодательства.

ЦИК отверг противозаконное требование «оппозиции» о переносе выборов в Мосгордуму

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #выборы #оппозиция #митинг #цик #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...