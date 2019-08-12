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Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

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13:12   12 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети экс-президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать отца к зданию Государственного бюро расследований. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости. 

Дочери Александра и Евгений, а также сын Михаил держат плакаты в поддержку бывшего главы государства. В митинге также участвуют их друзья. 

Ранее Петр Порошенко приехал на допрос в Госбюро расследований Украины, который продлился 2,5 часа. Неизвестные закидали политика яйцами. 

Против Порошенко заведены 11 уголовных дел. Ему вменяют государственную измену, захват власти и узурпацию судебной власти. При этом бывшего главу государства допрашивали по делу о смерти мирных граждан во время Евромайдана 2014 года в качестве свидетеля. По словам самого Порошенко, его не пугает преследование, ведь он несет ответственность перед украинцами.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #общество #весь мир

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