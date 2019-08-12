Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца
Дети экс-президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать отца к зданию Государственного бюро расследований. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости.
Дочери Александра и Евгений, а также сын Михаил держат плакаты в поддержку бывшего главы государства. В митинге также участвуют их друзья.
Ранее Петр Порошенко приехал на допрос в Госбюро расследований Украины, который продлился 2,5 часа. Неизвестные закидали политика яйцами.
Против Порошенко заведены 11 уголовных дел. Ему вменяют государственную измену, захват власти и узурпацию судебной власти. При этом бывшего главу государства допрашивали по делу о смерти мирных граждан во время Евромайдана 2014 года в качестве свидетеля. По словам самого Порошенко, его не пугает преследование, ведь он несет ответственность перед украинцами.
Порошенко приехал на допрос в ГБР, а рядом митингуют его дети pic.twitter.com/g6BB9PE6DE— Шарий.net (@sharijnet) August 12, 2019