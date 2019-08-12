Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал под обстрел яйцами, когда вышел после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой». Об этом сообщает РИА Новости 12 августа.

Напомним, что ранее он прибыл в Государственное бюро расследований Украины на следственное мероприятие. Допрос продлился порядка двух с половиной часов. В качестве поддержки, политик привез с собой своих детей, которые встали с плакатами у здания.

Под ГБР митингуют дети Порошенко. Поддержать отца пришли сын Михаил и дочери Александра и Евгения, а также их друзья. Также возле здания бюро проходит митинг противников экс-президента. Украина 24/7 pic.twitter.com/diXAAjXNVb — Udjin K (@Udjin1965) August 12, 2019

Когда неизвестные стали закидывать Порошенко яйцами, они попали не только в него, но и в журналистов, полицейских и соратников главы партии «Европейская солидарность». Экс-глава уехал после непродолжительного общения с прессой.

Напомним, что в отношении политика завели уже 11 уголовных дел. В частности, они касаются государственной измены, захвата власти и узурпации судебной власти. К тому же, его допрашивали по делу о смерти мирных граждан во время Евромайдана 2014 года в качестве свидетеля. Сам же Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны.