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12:48   12 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал под обстрел яйцами, когда вышел после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой». Об этом сообщает РИА Новости 12 августа.

Напомним, что ранее он прибыл в Государственное бюро расследований Украины на следственное мероприятие. Допрос продлился порядка двух с половиной часов. В качестве поддержки, политик привез с собой своих детей, которые встали с плакатами у здания.

Когда неизвестные стали закидывать Порошенко яйцами, они попали не только в него, но и в журналистов, полицейских и соратников главы партии «Европейская солидарность». Экс-глава уехал после непродолжительного общения с прессой.

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Напомним, что в отношении политика завели уже 11 уголовных дел. В частности, они касаются государственной изменызахвата власти и узурпации судебной власти. К тому же, его допрашивали по делу о смерти мирных граждан во время Евромайдана 2014 года в качестве свидетеля. Сам же Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #яйца #гбр

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