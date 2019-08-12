Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Комиссия по делам несовершеннолетних в Новокузнецке проверяет семью девочки девяти лет, которая подожгла платье пятилетней подруги зажигалкой. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости.

По данным агентства, случай произошел 7 августа. После поджога пятилетняя девочка попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее термические ожоги и госпитализировали. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, у девочки 70-75% ожогов тела. Следственный комитет по данному факту уже начал доследственную проверку.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицина, подобные трагедии «всегда на особом контроле». Он добавил, что пока неясно, что это было — несчастный случай или умышленный поджог, и точку в этом вопросе может поставить только следствие.

«Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проверяют обстановку в семье той девочки, которая баловалась зажигалкой. Состояла ли семья на учете, была ли она социально запущенной и так далее», – передает РИА Новости слова Кислицина.

Он подчеркнул, что маленьких детей никогда нельзя оставлять на улице без присмотра родителей, даже если это частный сектор.