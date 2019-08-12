Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

 Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка
Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

 МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки
Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

 США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

 Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка
Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

 МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки
Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

 США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

12:46   12 Августа 2019
Россия

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Комиссия по делам несовершеннолетних в Новокузнецке проверяет семью девочки девяти лет, которая подожгла платье пятилетней подруги зажигалкой. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости. 

По данным агентства, случай произошел 7 августа. После поджога пятилетняя девочка попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее термические ожоги и госпитализировали. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, у девочки 70-75% ожогов тела. Следственный комитет по данному факту уже начал доследственную проверку. 

По словам уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицина, подобные трагедии «всегда на особом контроле». Он добавил, что пока неясно, что это было — несчастный случай или умышленный поджог, и точку в этом вопросе может поставить только следствие. 

«Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проверяют обстановку в семье той девочки, которая баловалась зажигалкой. Состояла ли семья на учете, была ли она социально запущенной и так далее», – передает РИА Новости слова Кислицина. 

Он подчеркнул, что маленьких детей никогда нельзя оставлять на улице без присмотра родителей, даже если это частный сектор. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #поджог #несчастный случай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...