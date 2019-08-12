Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг 

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена обратиться в прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супружеской пары Проказовых, которые 27 июня пришли на незаконный митинг в центре Москвы с маленьким ребенком, которого отдали потом одному из активистов, чтобы того не задержала полиция.

Об этом в понедельник журналистам рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Что касается конкретной ситуации с супружеской парой Проказовых, они озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности. Со своей стороны, мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых», - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Напомним: ранее Сергей Фомин – фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, который прошел через полицейское оцепление, прикрываясь ребенком Проказовых, был арестован судом на два месяца. Изначально, после несанкционированного митинга, в котором Фомин принимал активное участие, его объявили в розыск. 65 августа он добровольно сдался властям, явившись в отделение полиции со своей мамой. При этом он заявил, что ранее – до нынешней избирательной компании, когда он работал в штабе Любови Соболь – он политикой не интересовался и ничего не знал о «болотном деле» 2012 года. По его словам, ему и другим участникам незаконных митингов никто ничего не рассказал о тех протестах и об ответственности, которую понесли его участники.

В то же время, Фомин в своем обращении подчеркнул, что Алексей Навальный и Любовь Соболь, призывающие людей к незаконным действиям, понимали, что делают и знали, чем подобные действия обернулись для протестующих в прошлый раз:

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», - говорится в обращении Фомин, слова которого передали российские СМИ.

Также Фомин призвал Навального и Соболь сосредоточить усилия не на дальнейших незаконных акциях, и не на предстоящих выборах в Мосгордуму, а на том, чтобы вызволить фигурантов уголовного дела о массовых протестах.

Комментируя историю с ребенком, которого супруги Проказовы принесли на незаконный митинг 27 июля и передали Фомину, журналист Леся Рябцева в беседе с ИА «Политика сегодня» назвала действия родителей-оппозиционеров безответственными и глупыми.

«Будь он хоть трижды родственник! Как можно отдавать своего малыша, который не может заботиться о себе? Родительская прямая обязанность и ответственность заботиться о жизни и спокойствии ребенка. Отдавать своего ребенка кому угодно — брату, мужу, тем более на митинге, несанкционированной акции», заявила Рябцева, которая сама является матерью.

По ее словам, приносить ребенка на незаконную акцию, где провоцируют массовые беспорядки и протестующие «кидаются мусорками», а ОМОН «ходит по окружности» - было очень глупо.