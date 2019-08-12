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13:38   12 Августа 2019
Россия

Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг

Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена обратиться в прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супружеской пары Проказовых, которые 27 июня пришли на незаконный митинг в центре Москвы с маленьким ребенком, которого отдали потом одному из активистов, чтобы того не задержала полиция.

Об этом в понедельник журналистам рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Что касается конкретной ситуации с супружеской парой Проказовых, они озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности. Со своей стороны, мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых», - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг

Напомним: ранее Сергей Фомин – фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, который прошел через полицейское оцепление, прикрываясь ребенком Проказовых, был арестован судом на два месяца. Изначально, после несанкционированного митинга, в котором Фомин принимал активное участие, его объявили в розыск. 65 августа он добровольно сдался властям, явившись в отделение полиции со своей мамой. При этом он заявил, что ранее – до нынешней избирательной компании, когда он работал в штабе Любови Соболь – он политикой не интересовался и ничего не знал о «болотном деле» 2012 года. По его словам, ему и другим участникам незаконных митингов никто ничего не рассказал о тех протестах и об ответственности, которую понесли его участники.

Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг

В то же время, Фомин в своем обращении подчеркнул, что Алексей Навальный и Любовь Соболь, призывающие людей к незаконным действиям, понимали, что делают и знали, чем подобные действия обернулись для протестующих в прошлый раз:

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», - говорится в обращении Фомин, слова которого передали российские СМИ.

Также Фомин призвал Навального и Соболь сосредоточить усилия не на дальнейших незаконных акциях, и не на предстоящих выборах в Мосгордуму, а на том, чтобы вызволить фигурантов уголовного дела о массовых протестах.

Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг

Комментируя историю с ребенком, которого супруги Проказовы принесли на незаконный митинг 27 июля и передали Фомину, журналист Леся Рябцева в беседе с ИА «Политика сегодня» назвала действия родителей-оппозиционеров безответственными и глупыми.

«Будь он хоть трижды родственник! Как можно отдавать своего малыша, который не может заботиться о себе? Родительская прямая обязанность и ответственность заботиться о жизни и спокойствии ребенка. Отдавать своего ребенка кому угодно — брату, мужу, тем более на митинге, несанкционированной акции», заявила Рябцева, которая сама является матерью.

По ее словам, приносить ребенка на незаконную акцию, где провоцируют массовые беспорядки и протестующие «кидаются мусорками», а ОМОН «ходит по окружности» - было очень глупо.

«Мне кажется, нужно обладать минимальным набором извилин, чтобы понимать, что это ненормально», - подчеркнула она.

Кузнецова попросит прокуратуру не лишать прав родителей, принесших ребенка на митинг 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #прокуратура #политика #кузнецова #детский омбудсмен

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