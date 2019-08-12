США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США фактически создали «Исламское государство»* (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке. После ввода американских войск в Ирак и Ливию ячейки террористической организации начали появляться и в других странах, пишет ФАН.

Соединенные Штаты вторглись в Ирак из-за интересов в нефтяном сегменте, ради этого американцы решили избавиться от целой страны. В результате действий американцев был казнен Саддам Хусейн, а Ирак погряз в гражданской войне, отмечает издание. После этого Вашингтон начал свою добычу нефти.

Следующей страной стала Ливия. В погоне за «черным золотом» западные страны свергли Муаммара Каддафи. В Ливии был огромный запас нефтяных ресурсов, а их качество отличалось малой серностью, что повышало стоимость сырья.

США решили не останавливаться на достигнутом. Они захотели поработить следующую страну — Сирию — руками ИГ* и свергнуть законного президента Башара Асада путем вооруженных столкновений. Вашингтон ввел войска на территорию страны. Деньги, которые террористы получают США за свою работу ничтожны в сравнении с выгодой от владения скважинами, подчеркивает ФАН.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в бемеде с ФАН отметил , что «освобождая» Сирию от ИГ*, американцы в действительности осуществляли захват территорий арабской республики.

«Группировка «Исламское государство» — это продукт финансово-промышленных групп США. Боевики играют важную роль в стратегии распространении влияния Штатов по всему миру», — уверен эксперт.

Соединенные Штаты покрывают ИГ, используя группировку для решения собственных геополитических задач. Вашингтону было бы выгодно вернуться к той ситуации, которая была в республике в 2014-15 годах, резюмирует издание.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ