Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

 Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка
Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

 МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки
Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

 США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

 Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка
Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

 МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки
Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

 США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

12:54   12 Августа 2019
Весь мир

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США фактически создали «Исламское государство»* (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке. После ввода американских войск в Ирак и Ливию ячейки террористической организации начали появляться и в других странах, пишет ФАН.

Соединенные Штаты вторглись в Ирак из-за интересов в нефтяном сегменте, ради этого американцы решили избавиться от целой страны. В результате действий американцев был казнен Саддам Хусейн, а Ирак погряз в гражданской войне, отмечает издание. После этого Вашингтон начал свою добычу нефти.

Следующей страной стала Ливия. В погоне за «черным золотом» западные страны свергли Муаммара Каддафи. В Ливии был огромный запас нефтяных ресурсов, а их качество отличалось малой серностью, что повышало стоимость сырья. 

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США решили не останавливаться на достигнутом. Они захотели поработить следующую страну — Сирию — руками ИГ* и свергнуть законного президента Башара Асада путем вооруженных столкновений. Вашингтон ввел войска на территорию страны. Деньги, которые террористы получают США за свою работу ничтожны в сравнении с выгодой от владения скважинами, подчеркивает ФАН.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в бемеде с ФАН  отметил , что «освобождая» Сирию от ИГ*, американцы в действительности осуществляли захват территорий арабской республики.

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

«Группировка «Исламское государство» — это продукт финансово-промышленных групп США. Боевики играют важную роль в стратегии распространении влияния Штатов по всему миру», — уверен эксперт.

Соединенные Штаты покрывают ИГ, используя группировку для решения собственных геополитических задач. Вашингтону было бы выгодно вернуться к той ситуации, которая была в республике в 2014-15 годах, резюмирует издание.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #иг #нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...