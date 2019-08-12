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12:34   12 Августа 2019
Ближнее зарубежье

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

Россия уже на протяжении пяти лет поддерживает Донбасс в гуманитарном плане, напомнили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики 12 августа.

«Власти России вот уже пять лет поддерживают Донбасс, делают все возможное, чтобы помочь в борьбе за восстановление мира, спокойствия и процветания нашей земли», — добавили в пресс-службе ведомства.

Республика поблагодарила братский народ за активное участие в восстановлении и развитии региона, а также высоко оценила неравнодушие к населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

Первый конвой с гуманитарной помощью выехал из России 12 августа 2014 года. Согласно данным республиканского МЧС, ДНР за последние пять лет приняла свыше 43 тысяч тонн стройматериалов, продуктов, детского питания и лекарств.

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #днр #гуманитарная помощь

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