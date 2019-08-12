Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал грубое крещение годовалого ребенка. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети обнародовали видео, на котором запечатлено крещение маленького ребенка. Фотий с силой опускал его в воду, несмотря на крики малыша. При этом священник обвинил во всем мать ребенка.

По его мнению, если бы женщина не закатила истерику, то крещение прошло бы намного спокойнее.

«Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», — прокомментировал Фотий.

Священник добавил, что выполнял пасторский долг, а мать ребенка просто так начала на него кричать. Он подчеркнул, что такие случаи происходят регулярно, и в момент крещения не случилось ничего необычного.