Жена Бориса Джонсона рассказала, что борется с раком

Супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой политик в настоящее время находится в процессе развода, впервые рассказала журналистам о своей борьбе с раком. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

По словам Уилер, летом этого года она перенесла три операции, чтобы удалить опухоль шейки матки. Супруга премьера отметила, что новость о заболевании стала для нее неожиданностью. Из-за рака она была вынуждена отказаться от запланированной поездки в Россию.

При этом лечение прошло успешно. Опухоль, как показали анализы, не успела распространиться.