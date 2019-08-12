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12:04   12 Августа 2019
Россия

Жена Бориса Джонсона рассказала, что борется с раком

Жена Бориса Джонсона рассказала, что борется с раком

Супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой политик в настоящее время находится в процессе развода, впервые рассказала журналистам о своей борьбе с раком. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

По словам Уилер, летом этого года она перенесла три операции, чтобы удалить опухоль шейки матки. Супруга премьера отметила, что новость о заболевании стала для нее неожиданностью. Из-за рака она была вынуждена отказаться от запланированной поездки в Россию.

При этом лечение прошло успешно. Опухоль, как показали анализы, не успела распространиться.

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Автор: Алла Ларионова
#жена #рак #борис джонсон

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