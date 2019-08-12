Меньше всего детей с ожирением зарегистрировано в Чечне

Больше всего страдающих от ожирения детей в возрасте до 14 лет проживает в Ульяновской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения за прошлый год. Здесь на 100 тысяч детского населения показатель почти достигает трех тысяч.

На втором месте Орловская область, в которой зарегистрировано чуть меньше двух с половиной тысяч маленьких россиян с лишним весом. Тройку закрывает Рязанская область с 2,29 тысячи ребят. Наименьшее же количество детей с ожирением зафиксировали в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае.

Согласно материалам, всего за прошлый год зарегистрировали свыше 338,5 тысяч детей, страдающих от ожирения. Почти треть из них выявлена впервые, уточнили в Минздраве.