Жительнице Челябинска грозит 10 лет тюрьмы за самооборону

Жительницу Челябинска Викторию Школьникову могут посадить в тюрьму на 10 лет за самооборону. Когда муж в очередной раз избивал ее на глазах у ребенка, Виктория не выдержала и ударила его ножом. Теперь бывший супруг обвиняет ее в нападении, передает в понедельник телеканал «360».

Школьникова оказалась перед судом за попытку защитить себя от побоев мужа, которые стали уже привычными в их семье. По информации СМИ, женщине должны огласить приговор 12 августа.