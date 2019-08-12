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11:59   12 Августа 2019
Россия

Жительнице Челябинска грозит 10 лет тюрьмы за самооборону

Жительнице Челябинска грозит 10 лет тюрьмы за самооборону

Жительницу Челябинска Викторию Школьникову могут посадить в тюрьму на 10 лет за самооборону. Когда муж в очередной раз избивал ее на глазах у ребенка, Виктория не выдержала и ударила его ножом. Теперь бывший супруг обвиняет ее в нападении, передает в понедельник телеканал «360».

Школьникова оказалась перед судом за попытку защитить себя от побоев мужа, которые стали уже привычными в их семье. По информации СМИ, женщине должны огласить приговор 12 августа. 

Виктория превратилась из жертвы в подозреваемую в нанесении тяжких телесных повреждений. Когда супруг в очередной раз начал ее избивать на глаза у маленького ребенка, а Школьникова попыталась защитить себя, ударив супруга ножом. Позже она сама вызвала скорую для мужа, который сразу же обратился в полицию с заявлением. Он выставил бывшую жену как домашнего деспота, несмотря на ее надежды на прощение ради семьи и маленького сына. 

Женщина от испуга признала свою вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. Что происходило внутри семьи не знал никто. Со стороны супружеская пара выглядела идеальной. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #насилие #общество #насилие в семье

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