Жительнице Челябинска грозит 10 лет тюрьмы за самооборону
Жительницу Челябинска Викторию Школьникову могут посадить в тюрьму на 10 лет за самооборону. Когда муж в очередной раз избивал ее на глазах у ребенка, Виктория не выдержала и ударила его ножом. Теперь бывший супруг обвиняет ее в нападении, передает в понедельник телеканал «360».
Школьникова оказалась перед судом за попытку защитить себя от побоев мужа, которые стали уже привычными в их семье. По информации СМИ, женщине должны огласить приговор 12 августа.
Виктория превратилась из жертвы в подозреваемую в нанесении тяжких телесных повреждений. Когда супруг в очередной раз начал ее избивать на глаза у маленького ребенка, а Школьникова попыталась защитить себя, ударив супруга ножом. Позже она сама вызвала скорую для мужа, который сразу же обратился в полицию с заявлением. Он выставил бывшую жену как домашнего деспота, несмотря на ее надежды на прощение ради семьи и маленького сына.
Женщина от испуга признала свою вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. Что происходило внутри семьи не знал никто. Со стороны супружеская пара выглядела идеальной.