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11:58   12 Августа 2019
Россия

Число госкомпаний в России уменьшилось на 9% за три года

Число госкомпаний в России уменьшилось на 9% за три года

Число государственных предприятий и компаний в России сокращается. По данным Росстата, за минувшие три года их количество уменьшилось на 9%.

На начало текущего года предприятий с госучастием, включая государственные учреждения, насчитывалось 59,6 тысячи. При этом на начало 2016 года этот показатель превышал 65,5 тысячи. Число акционерных обществ с долей государства снизилось практически на треть: с 1557 до 1084.

Больше всего сократилось предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (в три раза), в сфере торговли и ремонта (на 42,7%), в строительстве — на 33,5%. Убыточных компаний с участием государства больше всего в гостиничной сфере и общепите (62,5%), а также оборонных предприятий (60%) и строительных (58,8%).

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Автор: Арсений Аскольский

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