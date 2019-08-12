Число госкомпаний в России уменьшилось на 9% за три года

Число государственных предприятий и компаний в России сокращается. По данным Росстата, за минувшие три года их количество уменьшилось на 9%.

На начало текущего года предприятий с госучастием, включая государственные учреждения, насчитывалось 59,6 тысячи. При этом на начало 2016 года этот показатель превышал 65,5 тысячи. Число акционерных обществ с долей государства снизилось практически на треть: с 1557 до 1084.

Больше всего сократилось предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (в три раза), в сфере торговли и ремонта (на 42,7%), в строительстве — на 33,5%. Убыточных компаний с участием государства больше всего в гостиничной сфере и общепите (62,5%), а также оборонных предприятий (60%) и строительных (58,8%).