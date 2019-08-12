Свыше 30 подростков задержали на незаконном шествии в Москве 10 августа

Более 30 несовершеннолетних участников незаконного шествия, которое прошло в Москве 10 августа после митинга-концерта на Сахарова, задержали. Об этом рассказала московский омбудсмен Татьяна Потяева в беседе с ТАСС 12 августа.

«Около 30 подростков, даже чуть больше, было задержано, но все были отпущены в тот же день», — добавила она.

Собеседница отметила, что аппарату уполномоченного по правам человека пришлось вмешаться в ОВД Лосиноостровского, однако «проблем это не вызвало». На данный момент обращений по поводу задержаний не поступало.

Напомним: по данным столичного министерства внутренних дел, сотрудники полиции и Росгвардии провели 136 задержаний во время несанкционированного шествия после митинга-концерта.

Организаторами события выступили «оппозиционные» экс-кандидаты в Мосгордуму, такие как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие. Они не попали на выборы из-за фальсификации подписных листов, в частности с применением «мертвых душ» и «фабрик по рисовке».

Ранее вышеназванные личности провели в Москве несколько незаконных митингов, где призывали к беспорядкам и провокациям. В результате, было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов, неоднократно распыляли слезоточивый газ, особо отбитые митингующие приносили оружие.

По факту несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В общей сложности, в тот день было задержано свыше тысячи провокаторов и составлено более 200 административных протоколов о нарушении законодательства.