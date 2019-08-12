Средний чек россиян в продуктовых магазинах упал до минимума

Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» подсчитали, что средний чек россиян за поход магазин в июле снизился на 1,8%, или на 10 рублей. Россияне за один поход оставляют в магазине в среднем 546 рублей. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование.

Президент «Ромира» Андрей Милехин связал уменьшение среднего чека с сезонным фактором — сейчас дешевеют овощи и фрукты. Это также связано с урожаем с собственных приусадебных хозяйств.

Аналитики «Ромира» посчитали, что средний чек россиян уменьшился на 1,8 процента, или 10 рублей.

Показатель уменьшился на 3,2% — до 598 рублей на Северо-Западе, а в Сибири и на Урале — на 3,1% (до 559 и 462 рублей). Что касается Приволжского округа, там средний чек упал на 2,3% и составил 496 рублей. Самый маленький показатель эксперты зафиксировали в Центральном и Южном округах — средний чек упал всего на 1% (до 601 и 574 рублей). И только на Дальнем Востоке показатель в июле вырос на 3,5% — до 650 рублей.