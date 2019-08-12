Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

 Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка
Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

 МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки
Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

 США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

Маленькая девочка попала в реанимацию после прогулки с подругой

 Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка

Гатчинский священник прокомментировал жестокое крещение ребенка
Неизвестные забросали Порошенко яйцами

Неизвестные забросали Порошенко яйцами

 МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки

МИД ДНР поблагодарил Россию за пять лет гумподдержки
Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

Представители США, Германии и Франции проведут консультации по нормандскому формату

 США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

США запустили террористов в Сирию, чтобы заполучить нефть

11:39   12 Августа 2019
Россия

Средний чек россиян в продуктовых магазинах упал до минимума

Средний чек россиян в продуктовых магазинах упал до минимума

Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» подсчитали, что средний чек россиян за поход магазин в июле снизился на 1,8%, или на 10 рублей. Россияне за один поход оставляют в магазине в среднем 546 рублей. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование. 

Президент «Ромира» Андрей Милехин связал уменьшение среднего чека с сезонным фактором — сейчас дешевеют овощи и фрукты. Это также связано с урожаем с собственных приусадебных хозяйств. 

Аналитики «Ромира» посчитали, что средний чек россиян уменьшился на 1,8 процента, или 10 рублей. 

Показатель уменьшился на 3,2% — до 598 рублей на Северо-Западе, а в Сибири и на Урале — на 3,1% (до 559 и 462 рублей). Что касается Приволжского округа, там средний чек упал на 2,3% и составил 496 рублей. Самый маленький показатель эксперты зафиксировали в Центральном и Южном округах — средний чек упал всего на 1% (до 601 и 574 рублей). И только на Дальнем Востоке показатель в июле вырос на 3,5% — до 650 рублей.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество #средний чек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...