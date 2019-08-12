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11:27   12 Августа 2019
Весь мир

Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

Еще один памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину хотят установить в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом рассказал посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау в комментарии РИА Новости 12 августа.

Он сообщил, что над проектом работает команда скульпторов, ученых и историков из России и Эфиопии. В городе уже есть монумент поэту. Кроме этого, одна из площадей названа в его честь.

В частности, над памятников работает член Студии военных художников российского министерства обороны имени Грекова и Союза художников России и ЮНЕСКО, скульптор Алексей Чебаненко. Он отметил, что идея, прежде всего, посвящена российско-эфиопской дружбе.

Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

«Согласно проекту, это монументальная бронзовая скульптура на гранитном постаменте. Общая высота памятника планируется пять-пять с половиной метра», — уточнил он.

Более того, на постаменте будет также изображен прадед русского поэта Абрам Ганнибал. Сам Пушкин будет стоять в полный рост, его высота достигнет трех метров. Строительство займет до полугода. На данный момент, эфиопское правительство согласовывает расположение будущего памятника. Ожидается, что его установят на центральной площади столицы.

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Автор: Анна Манц
#памятник #эфиопия #пушкин

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