Центробанк РФ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом говорится на сайте регулятора в понедельник, 12 августа.

Монеты серии «Российская (советская) мультипликация» созданы в трех вариантах: серебряная монета номиналом три рубля (тираж — 3000 экземпляров), а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч экземпляров соответственно.

«Бременские музыканты» — советский мультипликационный фильм 1969 года по мотивом одноименной сказки братьев Гримм. Мультфильм стал популярен в СССР благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым с элементами рок-н-ролла.