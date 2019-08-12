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11:30   12 Августа 2019
Россия

ЦБ РФ выпустит посвященные «Бременским музыкантам» памятные монеты

ЦБ РФ выпустит посвященные «Бременским музыкантам» памятные монеты

Центробанк РФ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом говорится на сайте регулятора в понедельник, 12 августа. 

Монеты серии «Российская (советская) мультипликация» созданы в трех вариантах: серебряная монета номиналом три рубля (тираж — 3000 экземпляров), а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч экземпляров соответственно.

«Бременские музыканты» — советский мультипликационный фильм 1969 года по мотивом одноименной сказки братьев Гримм. Мультфильм стал популярен в СССР благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым с элементами рок-н-ролла.

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Автор: Арсений Аскольский
#цб рф #монеты

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