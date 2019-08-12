Работающая дворником жительница Воскресенска задолжала два миллиарда рублей

Работающая дворником Светлана Бодрова из подмосковного Воскресенска накопила долг в размере два миллиарда рублей. В понедельник муж Светланы поделился с РИА Новости подробностями случая, из-за которого пострадала его супруга.

Несколько лет назад Светлана попыталась устроиться на работу. Во время собеседования она не глядя подписала документы, став учредителем фирмы, на которую злоумышленники оформили кредит. Московский суд три года назад постановил взыскать с женщины долг 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.

Супруг обманутой женщины сказал, что Светлану «использовали втемную», ведь мошенники сказали ей только об открытии счета в банке, но ни о каком кредите и не шло речи.

«Получилось, что она выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал 100 тысяч, как они дали кредит, не знаю», — передает агентство комментарий Бодрова для РЕН ТВ.

В суде Светлане сообщили, что компания злоумышленников уже не существует, а сами они, вероятно, уже уехали из страны.