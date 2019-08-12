Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей погибли, еще четверо человек пострадали в результате пожара в воскресенье, 11 августа, в частном детском саду округа Эри в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу пожарной службы округа Гай Сантоун.

Он заявил журналистам, что огонь вспыхнул вскоре после часа ночи (08:00 по Москве) в двухэтажном жилом доме, хозяйка которого присматривала днем за детьми, которых на время там оставляли родители. На момент ЧП в здании находились восемь человек, в том числе и его владелица. Всем погибшим в результате пожара детям было от восьми месяцев до восьми лет. Один из них являлся ребенком хозяйки.