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 Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании
11:16   12 Августа 2019
Весь мир

Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей погибли, еще четверо человек пострадали в результате пожара в воскресенье, 11 августа, в частном детском саду округа Эри в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу пожарной службы округа Гай Сантоун.

Он заявил журналистам, что огонь вспыхнул вскоре после часа ночи (08:00 по Москве) в двухэтажном жилом доме, хозяйка которого присматривала днем за детьми, которых на время там оставляли родители. На момент ЧП в здании находились восемь человек, в том числе и его владелица. Всем погибшим в результате пожара детям было от восьми месяцев до восьми лет. Один из них являлся ребенком хозяйки.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #сша #пожар #пенсильвания

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