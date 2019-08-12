Индия намерена утвердить пять меморандумов о сотрудничестве с Дальним Востоком

Индийская делегация во главе с министром промышленности и торговли Пиюшем Гоялом приехала на Дальний Восток, чтобы поучаствовать в пятом Восточном экономическом форуме.

«Сегодня [12 августа] мы подпишем пять меморандумов о взаимопонимании в присутствии [полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке] господина [Юрия] Трутнева», — сказал глава делегации в комментарии РИА Новости.

На пленарной сессии во Владивостоке индийский министр рассказал, что Торгово-промышленная палата Индии и дальневосточное агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта хотят разработать специальную платформу по поддержке проектов региона.

«Мы сделаем все, чтобы индийские предприниматели продолжили приезжать на Дальний Восток. Создадим возможности для индийских бизнес-сообществ», — подчеркнул Гоял.

Страна, прежде всего, интересуется алмазной отраслью, переработкой сырья, добычей полезных ископаемых и туризмом российского региона. Кроме этого, огромную территорию России можно использовать для развития пищевой промышленности, добавил чиновник.

«Нас интересует сотрудничество в сфере образования. Мы готовы способствовать все большему обмену студентами. Поэтому готовы оказывать содействие, чтобы продвигать такое сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем развивать наши торговые отношения», — продолжил министр.

Гоял напомнил и об упрощении визового режима, работа над которым ведется. Он также поделился идеей, которая пришла ему в голову только в воскресенье: