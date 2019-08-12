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11:06   12 Августа 2019
Весь мир

Индия намерена утвердить пять меморандумов о сотрудничестве с Дальним Востоком

Индия намерена утвердить пять меморандумов о сотрудничестве с Дальним Востоком

Индийская делегация во главе с министром промышленности и торговли Пиюшем Гоялом приехала на Дальний Восток, чтобы поучаствовать в пятом Восточном экономическом форуме.

«Сегодня [12 августа] мы подпишем пять меморандумов о взаимопонимании в присутствии [полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке] господина [Юрия] Трутнева», — сказал глава делегации в комментарии РИА Новости.

На пленарной сессии во Владивостоке индийский министр рассказал, что Торгово-промышленная палата Индии и дальневосточное агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта хотят разработать специальную платформу по поддержке проектов региона.

«Мы сделаем все, чтобы индийские предприниматели продолжили приезжать на Дальний Восток. Создадим возможности для индийских бизнес-сообществ», — подчеркнул Гоял.

Индия намерена утвердить пять меморандумов о сотрудничестве с Дальним Востоком

Страна, прежде всего, интересуется алмазной отраслью, переработкой сырья, добычей полезных ископаемых и туризмом российского региона. Кроме этого, огромную территорию России можно использовать для развития пищевой промышленности, добавил чиновник.

«Нас интересует сотрудничество в сфере образования. Мы готовы способствовать все большему обмену студентами. Поэтому готовы оказывать содействие, чтобы продвигать такое сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем развивать наши торговые отношения», — продолжил министр.

Индия намерена утвердить пять меморандумов о сотрудничестве с Дальним Востоком

Гоял напомнил и об упрощении визового режима, работа над которым ведется. Он также поделился идеей, которая пришла ему в голову только в воскресенье:

«Мы готовы работать, разрабатывать методы, чтобы наладить прямые перелеты между Владивостоком и Дели, либо между Владивостоком и одним из основных штатов Индии».

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Автор: Анна Манц
#сотрудничество #индия #дальний восток

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