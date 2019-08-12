Иран пригрозил, что может задержать любое судно
Иран способен задержать любое судно, даже если его сопровождают корабли Соединенных Штатов или Великобритании. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть армии Ирана) Алиреза Тангсири.
В интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen он заявил, что считает несправедливым освобождать «нарушивший международное право» британский танкер и не отпускать при этом иранский танкер, который задержан в Гибралтаре. По словам командующего, ВМС КСИР отвечаютза обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Напомним, КСИР задержал территориальных водах Ирана в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера из 23 человек, в том числе троих россиян, остается на борту. Судовладелец не может с ним связаться, однако власти Ирана заявили, что моряки здоровы.
Задержание Stena Impero стало фактическим ответом Тегерана на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 заподозрили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. Капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа арестовали до 15 августа.