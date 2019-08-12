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10:40   12 Августа 2019
Весь мир

Гуаидо заявил, что Мадуро намерен распустить парламент Венесуэлы и провести выборы

Гуаидо заявил, что Мадуро намерен распустить парламент Венесуэлы и провести выборы

Венесуэльский президент Николас Мадуро хочет распустить парламент республики, заявил глава оппозиции страны Хуан Гуаидо в видеообращении, которое он разместил в социальных сетях 12 августа. Напомним, что Национальная Ассамблея оппозиционно настроена к правительству Венесуэлы.

«Завтра они [власти] планируют объявить о роспуске парламента, незаконно объявить о проведении [парламентских] выборов и начать массовое преследование депутатов», — заявил оппозиционер.

В январе 2019 года Гуаидо незаконно объявил себя президентом. Его поддержали США, а в след за ними еще ряд стран. Кроме этого, американцы потребовали от Мадуро исключить любые силовые действия против оппозиции. Такой шаг Вашингтона вполне объясним, ведь он поддерживает главу оппозиционного парламента не только в финансовом плане, но и в информационном. Западная пресса регулярно тиражирует фейки, которые быстро опровергаются.

Так, в начале года поступали сообщения о якобы вывозе «золота Мадуро» силами российской авиакомпании и фейк-ньюз о ЧВК «Вагнер», которая, по утверждению Reuters, прибыла в Венесуэлу. В стране действительно находятся военные инструкторы из России, но они обучают венесуэльскую армию правильному использованию вооружения. Об этом не раз говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Автор: Анна Манц
#парламент #венесуэла #мадуро #гуаидо

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