«Известия» узнали о появлении рот сотовой связи в российских войсках

Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, появились в составе бригад Минобороны РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве в понедельник, 12 августа.

Такие подразделения уже появились в частях, которые дислоцированы в Хабаровске и Новосибирске. Отмечается, что средства связи способны работать при температурах от -20 до +50, а также принимать звонки после получасового погружения в воду глубину до метра.

«Создавать локальные сети с помощью этих средств связи подразделения смогут за считанные минуты. Они будут подключаться к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 40 километров от передвижной вышки», — заявил собеседник газеты.

Новое оборудование испытали недалеко от Хабаровска. Военные связисты успешно интегрировались в сеть федерального оператора.