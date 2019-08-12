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10:39   12 Августа 2019
Россия

«Известия» узнали о появлении рот сотовой связи в российских войсках

«Известия» узнали о появлении рот сотовой связи в российских войсках

Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, появились в составе бригад Минобороны РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве в понедельник, 12 августа.

Такие подразделения уже появились в частях, которые дислоцированы в Хабаровске и Новосибирске. Отмечается, что средства связи способны работать при температурах  от -20 до +50, а также принимать звонки после получасового погружения в воду глубину до метра.

«Создавать локальные сети с помощью этих средств связи подразделения смогут за считанные минуты. Они будут подключаться к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 40 километров от передвижной вышки», — заявил собеседник газеты.

Новое оборудование испытали недалеко от Хабаровска. Военные связисты успешно интегрировались в сеть федерального оператора.

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Автор: Арсений Аскольский
#армия #связь

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