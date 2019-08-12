Глава Бурятии отметил улучшение состояния Байкала

Бурятский глава Алексей Цыденов рассказал о состоянии Байкала в беседе с РИА Новости 12 августа.

«Сейчас ситуация на Байкале получше», — начал он.

Это выражается в подъеме уровня воды, восстановлении температурного режима, а также уменьшении количества водоросли спирогира. Напомним, что ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов предупреждал, что в озере значительно выросла концентрация вредных бактерий и спирогиры. Это может привести к тому, что байкальская вода станет непригодной для употребления.

Глава Бурятии напомнил, что министерство природных ресурсов и экологии продолжает работать над проектом приказа, в котором будут прописаны 22 параметра для мониторинга состояния Байкала. Вместе с тем, ученые отмечают, что контролировать необходимо только восемь из них, так как остальные по большей части относятся к естественной флоре и фауне.

«Подчеркну, что даже с учетом применения всех этих правок требования к качеству воды остаются самыми жесткими в мире, но они хотя бы физически станут достижимыми с теми технологиями, которые есть на сегодня в мире для России», — сказал Цыденов.

Он рассказал о мероприятиях, которые посещают иностранные специалисты и представляют различные технологии.