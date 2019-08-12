Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 12 августа.

Ранее 25 июля Порошенко допрашивали по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Глава ГБР Роман Труба заявил, что на очереди другие допросы Порошенко, повестку экс-лидер уже получил. Всего бюро расследует 11 дел против Порошенко и других высокопоставленных чиновников.

Бывшего лидера Украины сопровождали охранники и защитники. Порошенко не стал общаться с прессой, а сразу зашел в Госбюро. Возле здания бюро, которое охраняют десятки правоохранителей, проходит митинг противников экс-президента.