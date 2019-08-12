Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦБ РФ выпустит посвященные «Бременским музыкантам» памятные монеты

ЦБ РФ выпустит посвященные «Бременским музыкантам» памятные монеты

Работающая дворником жительница Воскресенска задолжала два миллиарда рублей

Работающая дворником жительница Воскресенска задолжала два миллиарда рублей
Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

 Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет
Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

 Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании
ЦБ РФ выпустит посвященные «Бременским музыкантам» памятные монеты

ЦБ РФ выпустит посвященные «Бременским музыкантам» памятные монеты

Работающая дворником жительница Воскресенска задолжала два миллиарда рублей

Работающая дворником жительница Воскресенска задолжала два миллиарда рублей
Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

 Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет
Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

Трехметровый Пушкин появится в центре столицы Эфиопии

 Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании

Пятеро детей стали жертвами пожара в детском саду в Пенсильвании
10:08   12 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

Порошенко пришел в ГБР на допрос по делу о продаже телеканала «Прямой»

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 12 августа. 

Ранее 25 июля Порошенко допрашивали по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Глава ГБР Роман Труба заявил, что на очереди другие допросы Порошенко, повестку экс-лидер уже получил. Всего бюро расследует 11 дел против Порошенко и других высокопоставленных чиновников.

Бывшего лидера Украины сопровождали охранники и защитники. Порошенко не стал общаться с прессой, а сразу зашел в Госбюро. Возле здания бюро, которое охраняют десятки правоохранителей, проходит митинг противников экс-президента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #допрос #гбр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...