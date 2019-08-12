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Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

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Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

9:52   12 Августа 2019
Весь мир

Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

Китайский Народный банк близок к выпуску собственной криптовалюты, заявил заместитель главы отдела платежей учреждения Му Чанчунь в беседе с «Блумберг» 12 августа.

Он утверждает, что эксперты Центрального банка КНР с прошлого года активно разрабатывают необходимые системы. Однако собеседник не назвал точных сроков выпуска новой криптовалюты.

Стоит отметить, что в 2017 году Народный банк запретил проводить ICO, то есть первоначальное размещение цифровых монет или, как их еще называют, токенов. Обычно, такой системой пользуются организации, которые хотят привлечь денежные средства. Компании вместо акций выпускают токены, которые может купить любой владелец криптокошелька. Инвестор может конвертировать цифровые монеты в получение товаров и услуг поддерживаемого проекта.

Китайский регулятор расценил ICO как незаконный вид привлечения капитала, ведь его можно использовать для финансовой поддержки «пирамид» или финансовых афер.

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Автор: Анна Манц
#китай #криптовалюта #центробанк

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