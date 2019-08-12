Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид, который по размеру превосходит известную пирамиду Хеопса, приближается к Земле. Об этом сообщает NASA в понедельник, 12 августа.

Диаметр астероида составляет 160 метров, что больше египетской пирамиды на 20 метров. Ему присвоили имя 2019 OU1. Астероид максимально приблизится к Земле в конце августа. Космический объект начнется удалятся от нашей планеты на расстоянии около миллиона километров.

Так, 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, отмечает космическое агентство.

Ранее в марте NASA сообщало о приближении к нашей планете астероида EA2. Он пролетел мимо на расстоянии около 305 тысяч километров, то есть ближе, чем Луна.