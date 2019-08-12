Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев призвал прикаспийские страны развивать несырьевые секторы экономики

Медведев призвал прикаспийские страны развивать несырьевые секторы экономики

 Российских студентов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Российских студентов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

 Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ
Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

 Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Медведев призвал прикаспийские страны развивать несырьевые секторы экономики

Медведев призвал прикаспийские страны развивать несырьевые секторы экономики

 Российских студентов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Российских студентов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

 Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ
Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

Народный банк КНР активно разрабатывает собственную криптовалюту

 Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

9:46   12 Августа 2019
Весь мир

Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид, который по размеру превосходит известную пирамиду Хеопса, приближается к Земле. Об этом сообщает NASA в понедельник, 12 августа.

Диаметр астероида составляет 160 метров, что больше египетской пирамиды на 20 метров. Ему присвоили имя  2019 OU1. Астероид максимально приблизится к Земле в конце августа. Космический объект начнется удалятся от нашей планеты на расстоянии около миллиона километров.

Так, 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, отмечает космическое агентство. 

Ранее в марте NASA сообщало о приближении к нашей планете астероида EA2. Он пролетел мимо на расстоянии около 305 тысяч километров, то есть ближе, чем Луна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#nasa #астероид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...