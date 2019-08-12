Медведев призвал прикаспийские страны развивать несырьевые секторы экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании первого Каспийского экономического форума, который проходит в Туркмении 12 августа.

Он призвал прикаспийские государства, в которые помимо РФ входят Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения, активнее сотрудничать с инвесторами и развивать несырьевые экономические секторы, которые станут новыми точками роста. Кроме этого, он отметил важность цифровых технологий, «зеленой» энергетики, рационального природопользования и свободного перемещения товаров и услуг.

«Нам, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций», — подчеркнул премьер-министр.

Все крупные проекты обязаны пройти тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу, в которой поучаствуют специалисты из всех стран Каспия. Вместе с тем, глава российского правительства напомнил об угрозах региона, таких как терроризм, оборот наркотических веществ, преступность и бесконтрольная миграция.

«В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах», — заключил он.

Первый КЭФ проходит 12 августа в курортной зоне Туркменистана «Аваза». После пленарного заседания пройдет ряд двусторонних встреч. Кроме этого, Медведев и туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомятся с Международной каспийской выставкой инновационных технологий.