Российских студентов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов российских вузов станут отчислять на основании рекомендаций искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлана Киясова в понедельник, 12 августа.
Он подчеркнул, что сервис способен выявлять студентов с плохой успеваемостью и поведением. Такая информация будет доступна руководству учебного заведения, которое и примет окончательное решение об отчислении студента. Студентов будут оценивать по активности на занятиях, участию в общественной жизни и поведению.
Искусственный интеллект на основании таких данных создаст стратегию образовательной активности учащегося. Деканат уже самостоятельно решит, поощрить студента, посоветовать посетить дополнительные занятия или объявить предупреждение.
Киясов считает, что использование цифровой системы в оценке студентов позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей. Внедрение искусственного интеллекта начнется уже в 2019 году. Опытные образы заработают в ряде вузов уже в 2021 году.