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9:01   12 Августа 2019
Весь мир

Иран готов выполнять обязательства по ядерной сделке

Иран готов выполнять обязательства по ядерной сделке

Иран готов к выполнению взятых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил вице-президент республики Эсхак Джахангири на Каспийском экономическом форуме 12 августа.

«К сожалению, американская сторона ведет политику по созданию нестабильности в регионе… Одностороння политика Америки, использование санкций со стороны Америки является огромной проблемой для нашего региона», — заметил он.

Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия, США и Франция заключили СВПД в 2015 году. Договор предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Однако в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке покинул сделку ввел ограничительные меры против Тегерана.

8 мая текущего года, в годовщину выхода Штатов из СВПД, иранский президент Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств. Он указывал, что, если интересы республики будут обеспечены, то она вернется к выполнению. На данный момент превышен вес запасов низкообогащенного урана и его уровень обогащения.

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Автор: Анна Манц
#иран #ядерная сделка #свпд

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