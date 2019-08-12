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8:42   12 Августа 2019
Россия

Активисты команды «Коты против» борются с рекламой запрещенных веществ в Петербурге

Активисты команды «Коты против» борются с рекламой запрещенных веществ в Петербурге

Команда «Коты против» помогают коммунальным службам противостоять рекламе запрещенных веществ на фасадах домов Санкт-Петербурга. Накануне, 11 августа, состоялась очередная акция активистов, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Организаторы решили привлечь людей, чтобы избавить город от вредной рекламы. Посетители мастер-класса не только научились наносить розового кота с соответствующей надписью посредством трафарета, но и посетили различные интерактивные станции. В частности, участникам предлагали «выбить дурь» из мешков или «убить дилера», которым выступал шарик. Во время акции на стене нарисовали символ проекта — большого котика.

«Для нас главное не заполонить город котами, а чтобы коммунальщики лучше работали», — отметил куратор проекта Федор Радух.

Команда собралась весной. Инициаторами «Коты против» стали три друга, которые решили обратить внимание на данную проблему. Всего за пару месяцев они закрасили уже свыше четырех тысяч объявлений о продаже наркотиков.

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Автор: Анна Манц
#петербург #активисты #наркотики #кот #реклама

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