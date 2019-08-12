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Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

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8:20   12 Августа 2019
Россия

Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

Новые правила рыболовства обобщат действующие нормы

Глава управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков разъяснил новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году. Он пообщался на эту тему с «Российской газетой» 12 августа.

От отметил, что новые требования лишь обобщат действующие правила. К тому же, впервые на законодательном уровне окажется запрещенной любительская ловля рыбы сетями. Полный запрет касается жаберных сетей, которых также называют «финками». Однако это правило не распространяется на районы Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири, где подобные средства должны маркироваться.

«Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема», — добавил Молоков.

Помимо этого, закон введет суточные нормы вылова.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — подчеркнул собеседник.

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Автор: Анна Манц
#сети #рыбалка #росрыболовство

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