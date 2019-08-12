Эксперт рассказал об условиях, при которых экономика Украины рухнет

Украинскую экономику ждут сложные трудности в случае продолжения массовой миграции и прекращения финансирования государства внешними кредиторами, заявил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По его словам, платежный баланс сохраняется за счет того, что люди выезжают из Украины достаточно активно, пересылают достаточное большое число денег.

Саливон отметил, что когда мигранты осядут за рубежом, перевезут туда свои семьи и те перестанут посылать в страну деньги, то это станет намного сложнее поддержать инфраструктуру в государстве, которое было рассчитано на пятидесятимиллионное население. Он подчеркнул, что главным условием стабильности украинской экономики является внешнее финансирование.

Эксперт отметил, что пока Украине будут реструктуризовать долги и поддерживать «на игле какой-то», то страна будет «как-то справляться». По его словам, если команда нового президента Украины Владимира Зеленского начнет или продолжит разрушение промышленности, то рабочие места начнут сокращаться стремительнее.