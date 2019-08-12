Организаторы митингов намеренно мешают москвичам спокойно жить, заявил Клинцевич

Наплевательское отношение протестующих к интересам москвичей сыграет против них же самих, заявил сенатор Франц Клинцевич в интервью агентству «Экономика сегодня».

Комментируя прошедший 10 августа в столице митинг-концерт, организованный оппозицией, Клинцевич заявил, что устраивающие подобные вещи люди не думают о решении каких-либо важных вопросов в стране, они преследуют иные цели. По словам сенатора, эти люди являются настоящими врагами страны, поскольку они зарабатывают на проблемах россиян.

По его словам, когда навальнисты говорят про митинги, то они практически всегда обманывают и лицемерят. Так, это хорошо видно по истории с подписями, которые не были собраны из-за того, что у них не было задачи зарегистрироваться в Мосгордуму. Клинцевич отметил, что данных кандидатов все равно бы не избрали, несмотря на раздутый ими масштабный скандал.

Сенатор подчеркнул, что стоящие за митингами деятели даже не думали о том, что могут избраться.в МГД. По его словам, их задачей было запустить в столице деструктивный процесс и усилить напряжение в обществе. Клинцевич уверен, что они своими действиями они оказывают давление на торговый, туристический бизнес, которые затем предъявят власти все претензии, связанные с митингами.

Член Совфеда заявил, что для реализации своей главной задачи они пытаются затронуть, пусть и косвенно, максимальное число посторонних людей. По этой причине митингующие привлекают к данному мероприятию молодежь, школьников, студентов, которым «по приколу» участвовать, заявил он. Клинцевич отметил, что данными действиями они оказывают молодежи «медвежью услугу».

По словам сенатора, в первую очередь это характерно для для несанкционированных митингов и других незаконных действий, когда для их участников намеренно создаются условия для задержаний и арестов. Клинцевич уверен, что в данной ситуации наблюдается прямое и намеренное втягивание людей в совершение преступлений, которые затрагивают интересы простых москвичей. По его словам, особенно это проявляются в ситуации, когда митингующие перекрывают дороги, бьют витрины и машины, а также мешают людям жить и работать.