Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска может вырасти еще на 15-20 сантиметров, сообщает краевой главк МЧС.

На данный момент уровень Амура находится на отметке в 550 сантиметров, что на 100 сантиметров выше безопасного уровня.

Ожидается, что в течение двух уровень воды на реке Амур поднимается на 15-20 сантиметров. При этом региональный главк МЧС уточняет, то на реках Хабаровского края отмечается преимущественно спад воды.

Спасатели уточняют, что в реке Амур зафиксирован подъем воды до 15 за сутки, в реке Бикин - до 28 сантиметров за сутки, а также до Уссури - до 32 сантиметров за сутки.

Сейчас в регионе из-за паводка действует режим ЧС.

Краевые власти сообщают, что сейчас подтоплены 1350 дач, четыре двора частного сектора, а также придомовые территории в низине Хабаровска. Также под водой оказались 118 приусадебных участков в селе Корсаково-2, в также сельская дорога в Нанайском районе.