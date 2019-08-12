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6:27   12 Августа 2019
Россия

Несколько десятков медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Несколько десятков медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

В Южно-Камчатском заказнике закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин из-за нашествия семидесяти агрессивных голодных медведей, сообщает Кроноцкий заповедник.

Отмечается, что закрытие маршрута связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась из-за того, что нерка заходила в бассейн Курильского озера в недостаточном количестве, из-за чего медведи оказались голодные. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление хищников.

Также подчеркивается, что в обычно в данном районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки. Однако, сейчас в нерестилища заходят лишь единичные лососи. Между животными из-за острого дефицита пищи постоянно возникают конфликты, также существует риск нападения на людей.

Сообщается, что накануне ученые уже столкнулись с агрессией медведя. На туристическом маршруте взрослый самец набросился на группу людей из трех человек, но в последний момент все же свернул в сторону.

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Автор: Олег Королев
#камчатка #медведи

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