Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

 Несколько десятков медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Несколько десятков медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

 Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

 Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии
Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

 Несколько десятков медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Несколько десятков медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

 Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров, сообщает МЧС

 Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии
6:09   12 Августа 2019
Весь мир

Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

США, ОАЭ, Италия, Великобритания и Франция выступили с совместным заявление в связи с ситуацией в Ливии, сообщает Госдепартамент.

Ранее три сотрудника миссии он погибли при взрыве заминированного автомобиля, расположенного перед продовольственным рынком на западе Бенгази.

В заявлении говорится, что все стороны конфликта в Ливии призываются к незамедлительной работе над соглашением о прекращении огня, а также возобновления усилий под эгидой спецпредставителя генсека ООН по выработке прочного политического решения, созданного на основе принципов, согласованных в Абу-Даби, Париже и Палермо.

Стороны подчеркивают, что вновь заявляют о неприемлемости для Ливии военного выбора, а также настоятельно призывают их все защищать гражданское население, охранять нефтересусры и защищать ее инфраструктуру.

Также отмечается, что правительства Италии, Франции, ОАЭ , Великобритании и США осуждают нападение на конвой ООН в Бенгази. Подчеркивается, что обстоятельства акции должны быть установлены, а те, кто стоял за ней - должны быть наказаны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#оон #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...