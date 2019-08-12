Вашингтон, Лондон, Париж, Абу-Даби и Рим призвали к перемирию в Ливии

США, ОАЭ, Италия, Великобритания и Франция выступили с совместным заявление в связи с ситуацией в Ливии, сообщает Госдепартамент.

Ранее три сотрудника миссии он погибли при взрыве заминированного автомобиля, расположенного перед продовольственным рынком на западе Бенгази.

В заявлении говорится, что все стороны конфликта в Ливии призываются к незамедлительной работе над соглашением о прекращении огня, а также возобновления усилий под эгидой спецпредставителя генсека ООН по выработке прочного политического решения, созданного на основе принципов, согласованных в Абу-Даби, Париже и Палермо.

Стороны подчеркивают, что вновь заявляют о неприемлемости для Ливии военного выбора, а также настоятельно призывают их все защищать гражданское население, охранять нефтересусры и защищать ее инфраструктуру.

Также отмечается, что правительства Италии, Франции, ОАЭ , Великобритании и США осуждают нападение на конвой ООН в Бенгази. Подчеркивается, что обстоятельства акции должны быть установлены, а те, кто стоял за ней - должны быть наказаны.