Организаторы митинга 10 августа подтасовали цифры для отчета перед спонсорами, заявил Онищенко

Организаторы «самого массового» митинга, прошедшего 10 августа, искусственно раздувают его масштабы. Об этом заявил в интервью агентству «Экономика сегодня» депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Инициаторы акции, прошедшей в Москве на проспекте Сахарова 10 августа, изначально заявляли о намерении собрать 100 тысяч человек. По итогам мероприятия организаторы заявили, что на нее пришло не менее 50 тысяч участников. При этом полиция оценивает число участников в 15-20 тысяч. Эксперты полагают, что данный результат был достигнут за счет специальных уловок - на самом деле число «идейных» сторонников набралось от силы пара тысяч.

Депутат отметил, что искусственное завышение числа участников было вполне ожидаемым. По его словам, это обусловлено тем, что организаторам необходимо отчитаться перед зарубежными хозяевами об успешности митинга, а также «пустить пыль в глаза» общественности. Онищенко заявил, что устроителям удалось собрать лишь пятую часть заявленным участников - что сложно назвать достижением.

Также депутат отметил, что на протестной акции четко прослеживались западные технологии расшатывания ситуации в стране. В частности, в ход были пущены люди, которые управляли настроениями и движением людей, которые явно не имели отношения к Москве и выборам в парламент. По словам Онищенко, в определенный момент, без объяснения причин в рядах митингующих прозвучали призывы идти к Китай-городу. Он отметил, что определенную группу людей специально повели по центральным улицам, а также мотивировали к беспорядкам. Депутат сообщил, что также были задействованы люди, которые использовали детей как «живые щиты» - это новая для России технология, которая ранее была испытана в других странах.

Онищенко подчеркнул, что данные факты говорят о том, что акция не была спонтанной: ее сценарий был расписан, а роли участников распланированы. По его словам, целью было расшатать обстановку и создать «картинку» якобы зверств.

Депутат заявил, что по итогам акции 10 августа однозначно будут сделаны выводы и приняты меры. По его мнению, у следователей не могут не возникнуть вопросы к организатором. Онищенко отметил, что у российских властей также неизбежно возникнут претензии к посольству США, которое явно помогало координировать акции. Также он подчеркнул, что необходимо ужесточать законодательство о вовлечении несовершеннолетних в политические акции, и пресекать их максимально сурово.