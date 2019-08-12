Гуаидо заявил о готовности Мадуро распустить оппозиционный парламент Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро готовится к роспуску подконтрольного оппозиции Нацассамблеи, заявил венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо.

В своем видеообращении он заявил, что власти Венесуэлы намерены во вторник объявить о роспуске парламента, а также «незаконно» объявить о проведении в стране парламентских выборов, а также начать массовое преследование депутатов.

В четверг Гуаидо, провозгласивший себя президентом, обвинил Каракас в препятствовании разрешению внутриполитического кризиса. По его мнению, Мадуро якобы отстаивает личные интересы, «пытаясь шантажировать» международное сообщество.

В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ страны подписать обращение в ООН против блокады США. В ближайшие дни венесуэльцы планируют шествие по улицам Каракаса в знак протеста против американских санкций.