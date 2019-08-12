Соловьев заявил о политическом мотиве при блокировке каналов Меркури и Рябцевой

Телеведущий, политолог Владимир Рудольфович Соловьев в интервью изданию «Слово и Дело» выразил уверенность, что срыв YouTube проведения трансляций нейтральными блогерами имеет под собой политические мотивы.

Несанкционированные акции ярко продемонстрировали факт работы популярного видеохостинга YouTube в пользу оппозиции. Известно, что поддерживающие оппозицию блогеры могли без проблем вести трансляции. В то же время, нейтральным журналистам это запрещалось: в частности, эфиры журналистов Илиаса Меркури и Леси Рябцевой 3 августа блокировалось дважды еще до старта.

Соловьев заявил, что вполне конкретные платформы работают на стороне определенных политсил, и особо не скрывают свою позицию. По его мнению, складывается ощущение, что сейчас оппозицию «прорвало» и она вынуждена демонстрировать то, что планировалось к 2021-2014 году.

Политолог также отметил, что ангажированные СМИ имеют четкую цель создания образа «кровавого режима» для иностранных инвесторов. При это он подчеркнул, что реакция российских правоохранителей на несанкционированный митинг заметно мягче, чем в западных странах.