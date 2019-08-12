Политизация газовой сферы в ЕС вызывает сожаление, заявил Приходько

Конкуренция в газовой сфере должна основываться исключительно на экономических факторов, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько..

Комментируя вопрос о конкуренции газа на рынке ЕС, он заявил, что она должна основываться исключительно на рыночных механизмах, а также определяться только экономическими факторами.

Приходько отметил, что в этой связи вызывают глубокое сожаление настойчивые попытки так сил внутри ЕС, так и за его пределами политизировать данный вопрос.

Российский газовый проект «Северный поток-2», предполагающий строительство двух нитей трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, столкнулся с политизацией: против него выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа, ряд стран ЕС (Польша, Латвия и Литва в том числе), а также продвигающие свой сжиженный природный газ США.