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Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

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3:42   12 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Украинские неонацисты порезали мужчине одежду из-за российской и советской символики. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в городе Хмельницком, расположенном в западно-центральной части Украины. Националисты в одном из кафе заметили мужчину средних лет, на котором надета рубашка с нашивками в виде серпа и молота, российского флага и герба, а также надписью ОМОН.

Молодые радикалы подошли к мужчине и стали расспрашивать, где он приобрел такую одежду. Тот рассказал, что купил рубаху в Испании и даже не обращал внимания на эмблемы. После этого они попросили украинца снять рубашку, и тут же стали срезать нашивки.

Спутница мужчины потребовала националистов объяснить свои действия и отметила, что тот мог бы просто снять рубашку. Радикалы заявили, что якобы купят украинцу другую, желто-голубую рубашку.

На Украине в последние годы участились случаи нападения украинских националистов на соотечественников из-за использования российской и советской символики, а также употребления русского языка. При этом такую агрессию поддерживают и сами власти.

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Автор: Олег Королев
#украина #декоммунизация

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