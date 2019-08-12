Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ начнутся в текущем году

Поставки вертолетов-транспортников Ми-38 и боевых Ми-28НМ в войска РФ начнутся до конца текущего года, сообщил командующий ВВС Сергей Дронов в интервью газете МО РФ «Красная звезда».

Он сообщил, что Ми-38 является транспортно-десантным вертолетом, обладающим пилотажно-навигационным комплексом, системой спутниковой навигации, а также метеолокатором. На данный момент поставки в войска, как и Ми-28НМ, начнутся в текущем году.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что ведомство заказало 98 вертолетов данного типа. Позже сообщалось, что два вертолета установочной партии уже переданы Минобороны РФ. Гендиректор «Вертолетов РФ» Андрей Богинский также сообщил, что до конца 2021 года будут поставлено 18, а далее - по 16 в год.

Ми-28НМ – всепогодный ударный вертолет нового поколения, способный выполнять различный спектр задач.