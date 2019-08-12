Сенаторы намерен пригласить иностранных послов в Совфед после заявлений о митингах

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена пригласить на сентябрьское заседание послов тех стран, чьи действия можно расценить как вмешательство в выборы. Об этом заявила РИА «Новости» член комиссии Людмила Бокова.

Сенатор заявила, что на целом ряде сайтов посольств размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, проходивших в Москве. По ее словам, было не понятно, чем являются данные заявления: предостережениями для своих граждан или призывами к беспорядками.

Бокова заявила, что это можно расценивать как вмешательство во внутрироссийские дела, в частности - в избирательный процесс. Сенатор отметила, что в Совфеде хотели бы обсудить данную ситуацию с послами этих стран, в частности - США.

Ранее посольство США опубликовало на своей странице в Twitter подробный маршрут несанкционированного митинга третьего августа, в котором призвало избегать шествия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что Москва сообщил американским и немецким властям о том, что их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела РФ при информировании о несогласованных митингах в столице.