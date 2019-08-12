Минобороны РФ анонсирует скорое завершение испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в текущем году, сообщил командующий ВВС Сергей Дронов.

В интервью газете МО РФ «Красная звезда» он рассказал, что по результатам совещаний в Сочи Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поставил задачу перевооружить три полка на Су-57.

При этом он подчеркнул, что истребители МиГ-35 более экономичные в эксплуатации, чем находящиеся сейчас на вооружении многофункциональные самолеты Су-30СМ и Су-35С. Стоимость летного часа МиГ-35 примерно в полтора раза ниже, чем у Су.

Су-57 (ранее был известен ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности и малой заметности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современное оборудование обеспечивает данной модели превосходство над конкурентами.