Турция оценивает возможность покупки Су-35 после отказа США продать F-35

Турция оценивает предложение РФ по закупке российских истребителей Cу-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова готова продать Анкаре Су-35 при наличии у нее желания приобрести данные истребители. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция примет соответствующие меры, если США откажутся продавать истребители F-35.

Согласно данным издания, отвечающие за закупку вооружений турецкие ведомства попросили секретариат ОПК, командование турецких ВВС и другие заинтересованные ведомства оценить предложение РФ. Отмечается, что если оно получит положительные отзывы, то переговорам с РФ по данному вопросу будет дан старт.

США ранее исключили Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.