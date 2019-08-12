Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе под Воронежем

Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин и мотоцикла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Дорожная авария произошла на 641-м километре трассы. Предварительно, в результате ДТП пострадали четверо человек, двое из них погибли.

По информации регионального главка МВД, ДТП случилось в Павловском районе. Столкнулись машины ВАЗ-2112, Datsun on-DO, Volkswagen Jetta, а также мотоцикл Honda. Погибли мотоциклист и водитель российской легковушки, пострадали трое человек.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, а также выясняют личности погибших и пострадавших.

В минувшую субботу под Воронежем в ДТП с тремя машинами погиб человек. Дорожная авария случилась на 691-м километре трассы М-4 «Дон».