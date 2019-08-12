ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников террористов

Силы ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных БПЛА боевиков, летевших к аэродрому с северо-запада. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Штатные «зенитки» базы уничтожили все беспилотники на безопасной дистанции. Снаряды не попадали в цель. В результате атаки погибли два мирных сирийца, еще четверо получили ранения.

В июле боевики также запускали ракеты в сторону авиабазы. Снаряды не попали в цель. В результате удара погибли двое мирных сирийцев, еще четверо получили ранения.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что боевики продолжают пытаться атаковать Хмеймим. По его словам, 17 и 21 июля террористы предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских военных объектов с территории Идлибской зоны деэскалации. Средства ПВО российский базы отразили удары.