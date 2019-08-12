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ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников террористов

ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников террористов

 Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за выходные

Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за выходные
0:20   12 Августа 2019
Весь мир

Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за выходные

Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за выходные

При отражении атак боевиков на выходных погибли 23 военных, семь пострадали. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Субботнее нападение произошло в районе населенного пункта Икко, в сторону Сукайк-Ачан. Атака 11 атака совершалась в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.

Отмечается, что все удары боевиков были отбиты сирийскими военными. Террористы понесли тяжелые потери.

По информации российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР, в атаке участвовали до семи сотен террористов.

В воскресенье четверо бойцов патруля «Сирийских демократических сил» (SDF) погибли в результате взрыва в провинции Хасеке. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из сторон.

За пятницу Россия в рамках работы комиссии по перемирию в САР зафиксировала два десятка случаев нарушение перемирия, сообщает Минобороны РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #нарушения перемирия

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