При отражении атак боевиков на выходных погибли 23 военных, семь пострадали. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Субботнее нападение произошло в районе населенного пункта Икко, в сторону Сукайк-Ачан. Атака 11 атака совершалась в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.

Отмечается, что все удары боевиков были отбиты сирийскими военными. Террористы понесли тяжелые потери.

По информации российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР, в атаке участвовали до семи сотен террористов.

В воскресенье четверо бойцов патруля «Сирийских демократических сил» (SDF) погибли в результате взрыва в провинции Хасеке. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из сторон.

За пятницу Россия в рамках работы комиссии по перемирию в САР зафиксировала два десятка случаев нарушение перемирия, сообщает Минобороны РФ.