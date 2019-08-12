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1:31   12 Августа 2019
Россия

Кандидаты «Справедливой России» отказались от выборов в Петербурге из-за партийного раскола

Кандидаты «Справедливой России» отказались от выборов в Петербурге из-за партийного раскола

Ряд кандидатов от партии «Справедливая Россия» в муниципальный совет Колпино (Петербург) отказались участвовать в выборах, объяснит свое решение в открытом письме к главе СР Сергею Миронову. Об этом сообщают «Невские новости».

Согласно тексту письма, поддержанного Лебедевым Д. В., Поздняковым А.В. и Трофимова К. И. и рядом других представителей СР, складывающаяся ситуация может грозить серьезными репутационными потерями для всей партии. Подписавшие обращение кандидаты не удовлетворены выдвижением трех других представителей СР, выдвигающих свои кандидатуры на выборах в поселке Металлострой.

Причиной раскола послужило политическое прошлое однопартийцев: Наталья Горелова, Ирина Кашкаева и Григорий Сипирин имел отношение к партии «Единая Россия»

Также членам СР не понравилось, что Горелова, являющаяся сестрой Кашкаевой, была снята с должности главы муниципального Совета поселка за коррупцию. Кашкаева же не пришлась по душе однопартийцам из-за того, что она была помощником одного из депутатов ЗакСа от ЕР. В свою очередь Спирин который является сыном Кашкаевой, прославился своим враньем на тему волонтерства и общественной деятельности.

Также в открытом письме говорится, что «семейная тройка» успела прибегнуть к нечистоплотным методам, а также подать иски в суд на муниципальную избирательную комиссию с требованием отозвать регистрацию всех прочих кандидатов. Всего для устранения конкурентов было подано 27 заявлений, каждое из которых было отклонено.

Подписавшие обращение однопартийцы призвал Миронова разобраться в ситуации, а также принять все меры дисциплинарного воздействия.

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург #справедливая россия #колпино

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