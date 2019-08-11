Бросавший бутылки в полицию «яблочник» признал вину в массовых беспорядках

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом проинформировал его адвокат Константин Кузьмин, сообщил ТАСС. Защитник отметил, что ведутся следственные действия.

Костенок стал первым из 14 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, кто признал вину.

Ранее 11 августа стало известно, что СК РФ предъявил Костенку обвинение участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Адвокат эту информацию подтвердил.

Ранее в воскресенье в его квартире прошли обыски. Также 11 августа он был допрошен в Следственном комитете.

Костенка задержали у столичной мэрии 27 июля. Позже в интернет загрузили видео с незаконного митинга, где Костенок швыряет бутылки в сотрудников Росгвардии.